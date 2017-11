Sprudlende Sisto udvider sin vilde assist-stime

Lørdag leverende den 22-årige dansker for ottende gang i denne sæson en målgivende aflevering i den spanske liga. Det kunne dog ikke hindre et 1-2-nederlag på udebane til Sevilla.

Efter et lille kvarters spil sendte Sisto et frispark ind i panden på Maximiliano Gomez, der headede Celta Vigo på 1-0.

Den driblestærke dansker havde efter en halv time også selv bolden i Sevilla-nettet. Men målet blev annulleret, da dommeren vurderede, at Sisto tog hånden til hjælp, da han sugede en aflevering til sig.

Kort efter udlignede Sevilla til 1-1 på et hovedstød fra Luis Muriel, og efter pausen gjorde Nolito det til 2-1 for værterne på endnu et hovedstød.

Celta Vigo med både Sisto og Daniel Wass i startopstillingen satte Sevilla under et stort pres, og det var flere gange tæt på at resultere i en udligning.

Wass knaldede i en situation hovedet ind i en Sevilla-forsvarer, da danskeren forsøgte at heade på mål.

I det sidste kvarter blev både Simon Kjær og Michael Krohn-Dehli sendt på banen for Sevilla på et tidspunkt, hvor hjemmeholdet kæmpede hårdt for at forsvare føringen.

Ligesom Pione Sisto var Simon Kjær i den forgangne uge med på det danske landshold, der slog Irland 5-1 og sikrede sig en plads ved næste års VM. Det skete blandt andet efter en vigtig assist fra Sisto.

Sevilla er placeret på femtepladsen med 22 point efter 12 spillerunder. Celta Vigo har 14 point midt i rækken.