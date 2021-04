Sprudlende AaB sender Lyngby meget tæt på nedrykning

Mens Lyngby tabte og fortsat har 25 point, fik Vejle nemlig tidligere fredag med 3-3 et enkelt point i Horsens, og de kongeblå har altså nu otte point op til både Vejle og OB på den anden side af nedrykningsstregen.

Lyngby kan allerede i næste runde af Superligaen rykke ned, efter at holdet fredag tabte 0-4 i Aalborg til et fantastisk veloplagt AaB-mandskab.

Lyngby kan altså med et nederlag til Horsens i næste runde og sejre til Vejle og OB rykke ned. OB har desuden yderligere en kamp i hånden på søndag.

AaB ligger derimod med sejren godt til på nedrykningsspillets førsteplads med 39 point for 28 kampe, da Sønderjyske, som møder OB søndag, er fire point efter på andenpladsen.

Hjemmeholdet var her, der og alle vegne i første halvleg, og 2-0 ved pausen var næsten for lidt set ud fra spil og chancer.

Et højt pres holdt Lyngby nede, og allerede i det 11. minut kom AaB foran 1-0, da anfører Lucas Andersen fangede Lyngby-målmand Thomas Mikkelsen på mellemhånd og flot lobbede bolden over ham.

Herefter holdt aalborgenserne speederen i bund, og kun et underkendt offside-mål og to stolpeskud var skyld i, at fordoblingen først blev en realitet lige før pausen.

Det mål kunne hollandske Tom van Weert notere sig for, da han fra tæt hold afsluttede et flot angreb, der splittede Lyngby-forsvaret ad.

Bundholdet fra Lyngby så bedre ud i anden halvleg, men trods enkelte tilbud var der bare klasseforskel på de to hold.

AaB-offensiven var da heller ikke færdig med at underholde hjemmepublikummet, og indskiftede Tim Prica sørgede i de sidste ti minutter for både 3-0 og 4-0.

Den unge svensker scorede først med et lille elegant chip, hvorefter han med en kølig inderside efter et koks i Lyngby-forsvaret lukkede kampen definitivt.