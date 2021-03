Spredte oprør ulmer under Qatars VM-fest

I sidste uge skrev den engelske avis The Guardian, at 6500 gæstearbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka har mistet livet i Qatar under forberedelserne til VM. Få dage senere meldte norske Tromsø ud, at man opforderede Norges Fodboldforbund til en boykot. I Danmark har en gruppe af fodboldfans stillet et borgerforslag om en dansk VM-boykot. Forslaget kan komme til afstemning i folketinget, hvis nok danskere skriver under. (Arkivfoto).

Foto: Hassan Ammar/Ritzau Scanpix