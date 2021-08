Sportspsykologer holder øje med hjemvendte OL-atleter

Der kan opstå et tomrum, når man vender hjem fra noget, man har brugt flere år på at forberede sig på. Pludselig er det hele forbi.

- Vi skal sørge for at opfange dem, som har det svært og hjælpe dem. Derfor kontakter vi de kommende måneder atleterne og trænerne for at høre, hvordan de har det, efter de er kommet hjem fra Tokyo, siger Greg Diment, der er sportspsykologisk konsulent i Team Danmark, i en pressemeddelelse.

- Nogle vil ikke opleve problemer, mens andre vil opleve et tomrum, når OL er overstået, og det store mål er indfriet. Nogle vil stille sig spørgsmålet "nu er jeg ikke på vej mod OL, og hvem er jeg så".

Formålet med at have et øje på atleterne og trænerne er også at bidrage til et forskningsprojekt omkring OL-blues.

- Vi har også ved tidligere OL tilbudt atleter samtaler med sportspsykologer. Nu systematiserer vi arbejdet yderligere, og forskningsprojektet skal ud over at undersøge hyppighed og varighed af OL-blues også bidrage til, at vi udvikler forebyggelsesstrategier og uddannelsesmateriale til atleter og trænere, siger Greg Diment.

De danske atleter vandt ved OL 11 medaljer, herunder tre guldmedaljer. Dem stod Viktor Axelsen, Anne-Marie Rindom og banecyklingsduoen Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen for.

Det næste OL afholdes om tre år i Paris.