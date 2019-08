Sportspsykolog hjalp FCK-spillere videre fra CL-skuffelse

FC København kom fredag tilbage på sejrssporet med en 1-0-sejr ude over Randers FC, efter at mesterholdet tre dage tidligere var røget ud af kvalifikationen til Champions League.

Derfor har klubbens sportspsykolog Martin Langagergaard været vigtig, fortæller nordmanden.

- Jeg må bare rose Martin (Langagergaard, red.). Han er fantastisk for os. Han en af mine bedste ansættelser i FCK, siger Solbakken.

Dagen efter nederlaget til Røde Stjerne havde spillerne et møde med Ståle Solbakken og Martin Langagergaard.

- Vi brugte ham både før og efter Røde Stjerne-kampen, og han har været rigtig, rigtig god. Han har haft en stor indflydelse, siger Solbakken.

FCK-midtbanespilleren Jens Stage fortæller også, at sportspsykologen var en hjælp, og han mener, at sejren over Randers viser, at holdet er kommet videre.

- Vi brugte sportspsykologen, men også hinanden for at komme op på hesten igen, siger han.

- Vi var selvfølgelig langt nede efter nederlaget, men vi viste mod Randers, at vi er oppe igen, siger Jens Stage.

Angriberen Jonas Wind brændte det afgørende straffespark mod Røde Stjerne, men fredag rådede han bod ved i 90. minut at fremtvinge det mål, der sikrede sejren over Randers.

- Det var selvfølgelig ikke sjovt dagen efter skuffelsen, men jeg er rimelig hurtigt kommet videre. Jeg følte ikke, jeg skulle revanchere noget, siger han.

Angriberen fortæller også, at holdet med sejren er kommet videre fra skuffelsen.

- Vi havde en god snak dagen efter, hvor vi blev enige om, at vi skulle hurtigt videre, og at man ikke skulle kunne se det på os, at vi tabte tirsdag, siger han.

- Vi vidste alle godt, at det var med at komme videre, og at vi stadig har Superligaen, vi skal vinde, siger Jonas Wind.