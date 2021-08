Sportsøkonom: Messis skifte vil dryppe på ligakonkurrenter

Der kommer til at være økonomiske sidegevinster for både Paris Saint-Germain og storklubbens konkurrenter i den franske Ligue 1, efter at den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi tirsdag indgik en toårig aftale med PSG.

Messis skifte vil øge omverdenens fokus på Ligue 1, og den øgede opmærksomhed smitter af på værdien af sponsorater i alle ligaens klubber.

Det siger Kenneth Cortsen, forsker i sportsøkonomi og sportsbranding ved Professionshøjskolen UCN.

- Messis skifte til PSG kommer til at gøre den franske liga mere interessant forstået på den måde, at der vil være mange flere verden over, som kommer til at følge med. Mere omtale og opmærksomhed øger værdien for alle hold i ligaen.

- Det vil også gøre det endnu mere interessant at komme på stadion i Nantes, Lille eller en anden fransk by, når der er en kamp i nærområdet, hvor man kan se Lionel Messi spille sammen med Neymar og Kylian Mbappé.

- Det er lidt det samme, der kommer til at ske, når Mikkel Hansen kommer hjem til den danske håndboldliga (i 2022, red.). Det er noget, som kommer til at hæve produktkvaliteten og øge opmærksomheden på hele ligaen, siger Kenneth Cortsen.

De danske fodboldfans ser dog ud til at få svært ved at følge med i Messis ligakampe for PSG. Ingen dansk tv-station ejer aktuelt rettighederne til at vise Ligue 1.

Med Messis skifte er rettighederne blevet mere interessante, men tilføjelsen af én stjernespiller til én klub vejer kun delvist op for nogle af de udfordringer Ligue 1 har sammenlignet med andre store fodboldligaer, mener Kenneth Cortsen.

En kamp mellem Marseille og Lorient har næppe større appel i Danmark, bare fordi Messi spiller i den samme liga, men klubberne får andel i et øget salg af ligaens tv-rettigheder.

- Ligaens store problemstilling i forhold til ligaerne i England, Tyskland, Spanien og Italien, er, at Ligue 1 ikke har samme klang og potentiale, fordi der i de andre ligaer er flere etablerede holdbrands skabt over tid, hvilket også giver flere interessante rivalopgør, siger Kenneth Cortsen.

Ser man på de sociale medier, vokser følgerskaren på PSG's kanaler hvert sekund. På diverse sociale medieplatforme har PSG den seneste uge samlet øget antallet af følgere med et tocifret antal millioner.

Det er en naturlig udvikling i en tid, hvor yngre generationer i højere grad end tidligere er fans af enkelte fodboldspillere end af bestemte klubber.

- Spillerne har ligesom klubberne en enorm rækkevidde i en globaliseret fodboldverden, hvor sociale medieplatforme er et talerør mellem spillere, klubber og fans. Derfor vil flere fans end for 20-30 år siden følge med spillerne, i stedet for at de tidligere var loyale over for bestemte klubber.

- Så et topbrand som Messi flytter fans med til PSG, siger Kenneth Cortsen.

Og det er på den måde, at Messis formodede årsløn på 260 millioner kroner kan tjene sig selv ind.

- Der er en bro mellem følgere på sociale medier og brandaktivering, der forgrener sig over i et relateret forbrug. Det kan mærkes på bundlinjen, når salget af merchandise og billetter øges.

- Samtidig er Messi med til at flytte markedsandele, og det øger værdien af et sponsorat i PSG betragteligt, siger Kenneth Cortsen.

Allerede fra morgenstunden onsdag, har der været lange køer foran PSG-fanbutikkerne i Paris. Det er dog trøjeproducenten Nike, der scorer langt størstedelen af beløbet, hver gang klubben sælger en ny trøje.

PSG har mulighed for at producere andet merchandise, hvor klubben selv får gevinsten af salget.