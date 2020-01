Sportsøkonom: Brøndbys gældskonvertering er ren kosmetik

Det har længe været kendt, at klubben barslede med en aktieemission, men onsdag oplyste Brøndby, at en stor del af beløbet fra aktieemissionen ikke bliver til kontanter i klubkassen.

Fodboldklubben Brøndby IF har med selskabsmeddelelser onsdag og torsdag kortlagt, hvordan de reviderede planer for at skabe sig en sund forretning lyder.

I stedet har hovedaktionæren, Jan Bech Andersen, samt aktionær Torben Bjørn Christensen givet tilsagn om, at de konverterer den gæld, som klubben har til dem, til aktier ved den kommende emission.

Det beløber sig til 93,2 millioner kroner. Altså en anselig gældspost, klubben slipper af med.

Men ifølge sportsøkonom Jesper Jørgensen, COO og partner i Deloitte, ændrer det intet på det økonomiske grundlag, som klubben hviler på.

- Det er kosmetik. Ren kosmetik. Om de har skudt pengene ind som aktiekapital eller lån i sin tid, spiller ingen rolle, siger Jesper Jørgensen.

- Det er ikke noget, som giver klubben en krone mere i kassen.

Den samlede sum af udmeldingerne er fortsat, at det er Jan Bech Andersen, som med sine mange millioner holder hånden under Brøndby, indtil klubben i fremtiden kan bære sig selv økonomisk. Det sker ifølge Brøndby i 2022.

Men for at det kan ske, er der især på ét område, Brøndby skal løfte sig.

- Brøndbys største udfordring er, at klubben skal til kontinuerligt at levere på det sportslige, mener Jesper Jørgensen.

- Der er også ting kommercielt og organisatorisk, som er vigtige, men de skal til at finde de sportslige resultater frem igen. Det er det allervigtigste, tror jeg.

Og den nye målsætning om kontinuerligt at komme i top-3 i Superligaen allerede fra denne sæson, kan let komme til at kræve mere af Jan Bech Andersens dybe lommer lidt endnu.

- Det er bare dyrt at spille sig op i top-3 i dansk fodbold. Det koster mange penge at have en spillertrup til det, lyder det fra Jesper Jørgensen, som dog mener, at klubben stadig har grundlaget for at kunne bringe sig ud af sin falmede position.

- Uanset hvordan det er gået klubben sportsligt og økonomisk de seneste ti år, så er deres brand og fanbase velbevaret.

Ved vinterpausen indtager Brøndby fjerdepladsen i Superligaen med fire point op til AGF på tredjepladsen.