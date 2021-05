Olaf Eller ses her under sin trænertid i Frederikshavn. Den nordjyske klub stillede en bolig til rådighed, men ofte kørte han også hjem for at besøge familien i hovedstadsområdet. I dag er han landstræner for Danmarks U20-landshold.

Sportsledere bruger bilen som kontor

Lang transporttid behøver ikke at betyde reduceret arbejdstid. Tre sportsledere fortæller om, hvordan de bruger og har brugt tiden på landevejene konstruktivt.

Det er på kamp- og træningsbaner i haller, arenaer og stadioner, at elitesportshold forbereder sig og vinder mesterskaber.

Men for holdenes ledere foregår dele af forberedelserne også på de danske veje eller ved et bord i et InterCity-tog.

I 2018 foretog den uafhængige tænketank Kraka en undersøgelse for Dansk Industri, og den viste, at danskerne i gennemsnit havde 21,2 kilometer på arbejde - altså lidt over 42 kilometers daglig kørsel med det ene eller andet transportmiddel.