Sportsdomstol ophæver Manchester Citys Europa-karantæne

Fodboldklubben Manchester City kan alligevel være med i de europæiske klubturneringer i de kommende år.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) har besluttet at ophæve den karantænestraf på to års udelukkelse, som klubben var blevet idømt af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for brud på reglerne om økonomisk fairplay.

Den engelske storklub slipper med en reduceret bødestraf på ti millioner euro. Den oprindelige bøde var tre gange så stor.

Manchester City stod anklaget for at have overdrevet sine sponsorindtægter mellem 2012 og 2016.

Sponsoraterne blev i sin tid præsenteret som selvstændige aftaler, men i virkeligheden var der tale om skjulte økonomiske tilskud fra klubejeren.

Den slags er forbudt i henhold til reglerne om økonomisk fairplay, som kort fortalt forpligter klubberne til kun at bruge de penge, de tjener.

Reglerne er lavet for at bekæmpe økonomisk doping i form af konkurrenceforvridende tilskud fra rige klubejere.

Men CAS fandt ikke bevis for, at klubben har forsøgt at omgå reglerne i forbindelse med de omstridte pengetilførsler.

- Manchester City FC forklædte ikke kapitaltilskud som sponsorat, men undlod at samarbejde med Uefas myndigheder, konkluderer sportsdomstolen i sin skriftlige afgørelse.

Afgørelsen går imod den oprindelige dom fra Uefa 14. februar. Her blev City dømt for brud på Financial Fair Play-reglerne efter en efterforskning foretaget af Uefas økonomiske kontrolinstans, CFCB.

Da klubben heller ikke viste sig samarbejdsvillig under efterforskningen, udstedte Uefa en to år lang europæisk karantæne og en bøde på 30 millioner euro. Det var en historisk hård straf i en sag om Financial Fair Play.

Men det er altså kun anklagen om manglende samarbejde, der har vundet gehør i CAS.

Uefa skriver i en kortfattet kommentar, at man tager afgørelsen til efterretning:

- Uefa bemærker, at CAS-panelet ikke fandt, at der var tilstrækkelig afgørende bevis til at opretholde alle CFCB's konklusioner i sagen, og at mange af de påståede overtrædelser var faldet for forældelsesfristen på fem år.

Manchester City er sikker på at slutte på andenpladsen i den engelske Premier League. Dermed er klubben direkte kvalificeret til næste sæsons Champions League.

Det er tiende år i træk, at klubben er med i den lukrative turnering.