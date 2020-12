Sportsdomstol halverer Ruslands udelukkelse til to år

Russerne kan dog glæde sig over, at straffen er en halvering af den oprindelige sanktion, som for et år siden blev udmålt af Det Internationale Antidopingagentur (Wada). Her lød dommen på fire års udelukkelse.

Wada idømte Rusland den hårde straf, fordi russerne har manipuleret med dopingdata, der blev sendt til Wada fra et laboratorie i Moskva.

Rusland ankede straks dommen til CAS, der nu har givet russerne rabat på straffen.

Udelukkelsen træder i kraft omgående og løber frem til 16. december 2022.

I dommen skriver sportsdomstolen, at udelukkelsen specifikt drejer sig om OL- og VM-arrangementer. Det betyder, at Ruslands deltagelse ved EM i fodbold næste sommer ikke er i fare.

Her er russerne blandt andet i pulje med Danmark og skal også være vært for flere kampe.

Udelukkelsen betyder heller ikke, at de store sportsarrangementer i de næste to år vil være renset for russiske udøvere.

Nogle atleter får mulighed for at være med under "neutralt flag", som man også så ved vinter-OL i 2018.

En af betingelserne for at stille op er, at udøverne ikke fremviser det russiske flag, afsynger nationalsangen eller bruger andre symboler, der kan knyttes til landet, skriver CAS.

Torsdagens dom omfatter også en økonomisk straf til Ruslands Antidopingagentur (Rusada), der blandt andet skal betale Wada 1.270.000 dollar, svarende til 7,75 millioner danske kroner.

Derudover mister Rusland retten til at arrangere og byde på internationale sportsbegivenheder i de kommende to år.

Det betyder blandt andet, at Rusland kan beholde værtskabet for VM i ishockey i 2023, som landet i den oprindelige dom stod til at måtte afgive.

Det er ikke første gang, det internationale sportssamfund reagerer på Ruslands dopingovertrædelser.

Allerede i 2015 konkluderede en rapport, at der var foregået omfattende, statsstøttet dopingsnyd i Rusland, hvilket fik Wada til at kræve Rusland udelukket fra OL i Rio de Janeiro i sommeren 2016.

Den Internationale Olympiske Komité lod dog de enkelte idrætsforbund afgøre, om russerne måtte være med.