Sportsdomstol forkorter sprintverdensmesters karantæne

Det betyder imidlertid ikke, at han får lov at deltage ved OL i Tokyo til sommer.

Amerikanerens karantæne stod til at udløbe 13. maj næste år. Nu udløber den 14. november i år. OL begynder 23. juli og slutter 8. august.

Den oprindelige dom på to års karantæne blev fældet af Atletikkens Integritetsenhed (AIU) i oktober sidste år.

Det skete, fordi den regerende verdensmester i tre tilfælde ikke havde givet korrekte oplysninger om sine whereabouts i forbindelse med dopingtest.

Whereabouts-reglerne handler om, at atleter skal stå til rådighed for dopingtest uden for konkurrence.

Christian Coleman slog hurtigt fast, at han ville appellere dommen til CAS, som altså nu har forkortet den oprindelige karantæne.

Da Coleman missede en test 9. december 2019, var det tredje gang på et år, at antidopingmyndighederne mente, at han ikke havde oplyst korrekte whereabouts, hvilket er at regne for en dopingforseelse.

Det er hændelserne omkring netop den episode, der gør, at CAS har besluttet at forkorte Colemans karantæne.

På dagen skulle Christian Coleman have befundet sig i sit hjem i en tidsperiode på en time, men det gjorde han ikke. Derfor blev forseelsen indberettet af den pågældende dopingkontrollant.

CAS skriver imidlertid i sin afgørelse, at kontrollanten burde have ringet til Christian Coleman. Var det sket, kunne han have været hjemme inden for tidsperioden på en time, vurderer CAS.

Ifølge sportsdomstolen er det ikke et krav, at kontrollanter skal ringe til atleter, hvis de ikke er hjemme. Christian Coleman kunne dog med rimelighed have forventet, at det var sket, lyder det.

CAS vurderer derfor, at overtrædelsens karakter er mindre alvorlig, end AIU har vurderet, og derfor forkortes karantænen.

AIU understregede i den oprindelige dom, at der ikke er mistanke om, at Christian Coleman har benyttet sig af forbudte stoffer.