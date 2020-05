Sportsdirektører om ny cykelkalender: Vi håber at få travlt

Sportsdirektør Lars Michaelsen (NTT) slår foreløbig en smule koldt vand i blodet, efter at Den Internationale Cykelunion (UCI) tirsdag har offentliggjort en tætpakket løbskalender for efteråret.

På papiret ligner det et meget travlt efterår for de professionelle cykelryttere, men spørgsmålet er, om alle de planlagte løb bliver gennemført.

Her er der ikke blot fundet plads til alle tre grand tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España, men også en lang række af de klassiske endagsløb, der ikke kunne gennemføres i foråret.

- Vi glæder os selvfølgelig meget til at komme i gang, og det ser hele holdet frem til. Men jeg har samtidig en formodning om, at man skal sætte en fed streg under, at det er en midlertidig kalender, siger Lars Michaelsen.

En forudsætning for, at det travle program kan gennemføres, er naturligvis, at der er grønt lys fra myndighederne i de enkelte lande.

Og meget kan ændre sig inden 1. august, hvor cykelsæsonen ifølge planen skal genoptages med Strade Bianche i Italien.

- Lad os komme hen engang i juni og se på, hvordan de forskellige lande har restitueret, hvordan tallene er, og hvilke begrænsninger og restriktioner, der er på at rejse over landegrænser, siger Lars Michaelsen.

Hvis efterårssæsonen bliver gennemført, som der er lagt op til, venter der tre-fire måneder spækket med store cykelløb - stort set uden pauser.

- Det er vi bestemt indstillet på. Vi er klar til at køre to parallelle programmer hele tiden, nogle gange tre. Og det har de fleste World Tour-hold også udstyret og vognparken til at kunne klare, siger Lars Michaelsen.

Hans sportsdirektørkollega Kim Andersen, der er tilknyttet Trek, er også ved at være utålmodig efter at komme i gang.

- Hvis det program bliver ført ud i livet, bliver det et sjovt efterår. Vi vil meget gerne have travlt, siger Andersen.

Ligesom Michaelsen opfordrer han dog også til at se tiden an, specielt i forhold til de løb, der er placeret i Italien i begyndelsen af august.

- Men kan det lade sig gøre at køre hele programmet, bliver det meget spændende, og vi får ikke den samme opbygning til løbene, som vi er vant til.

- Der bliver eksempelvis ikke de samme muligheder for at komme i højdetræningslejr før Tour de France. Det kan give nogle helt andre cykelløb, siger Kim Andersen.