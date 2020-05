Sportschef spår lang ventetid på international toptennis

Tennissportens udfordring er, at hele verden næsten skal være fri for corona, før turneringerne på ATP Tour og WTA Tour kan afholdes, og at spillerne på lige vilkår kan optjene point til ranglisterne.

- Tennis er noget af det sidste, der kommer i gang, tror jeg, fordi sporten er så verdensomspændende, som den er.

- Det bliver svært at starte op igen, uden at alle lande er med. Hvis bare Brasilien, Rusland eller USA - tre lande som har problemer lige nu - ikke er klar, så er det svært at starte op, mener Jens Anker Buus Andersen.

Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal har været ude med en dyster melding om, at han ikke tror, at der bliver spillet flere turneringer på herrernes ATP Tour i 2020.

Det vil i så fald betyde, at både US Open og det udsatte French Open ikke bliver afholdt i år.

Arrangørerne af Australian Open til januar har desuden nævnt, at grand slam-turneringen i Melbourne i værste fald kan blive aflyst.

Selv om Australian Open ligger otte måneder ude i fremtiden, så kan Jens Anker Buus Andersen godt se, at turneringen kan løbe ind i en række logistiske udfordringer.

- Hvis turneringen bliver til noget, så skal spillerne sikkert være der 14 dage før, fordi der nok er en 14 dages karantæneperiode.

- Skal spillerne så opholde sig på et hotelværelse, eller kan de træne? Og risikerer de en ny 14 dages karantæne, når de rejser videre til næste sted.

- Men nu må vi se. Det hele kan måske løsne sig op inden for et par måneder, siger sportschefen.

Han tror dog ikke på, at det danske herrelandsholds Davis Cup-kamp på hjemmebane mod Thailand i sidste halvdel af september bliver til noget.

Der er desuden en risiko for, at coronavirusset kommer igen med en anden bølge senere på året.

Uvisheden om, hvornår den internationale tennis atter kan komme i gang, er næsten det, der nager Jens Anker Buus Andersen mest.

- Hvis vi kunne få en dato - om det så var 1. november 2020, 1. februar 2021 eller en tredje dato - så ville det gøre det nemmere for os alle sammen. Så vidste spillerne, hvad de trænede til, og de kunne forberede sig, siger sportschefen.

To af Danmarks største talenter, Holger Rune og Clara Tauson, befinder sig i øjeblikket i Danmark, hvor der for nylig er blevet åbnet op for at spille kampe.

Nedlukningen af internationale turneringer betyder formentlig, at de to 17-årige stortalenter spiller kampe i den danske liga og stiller op til DM i juli.

- Jeg håber, at vores hjemlige turneringer bliver stærke den her sommer.

- Vi kan jo godt spille tennis nationalt, og det kan give et stærkt DM og nogle stærke holdkampe. Så må vi gøre mere ud af det, og måske skal vi lave nogle ekstra nationale turneringer, siger Jens Anker Buus Andersen.

Han tilføjer, at den slags kampe også har en sportslig værdi for de to danske talenter.

I flere lande er der opstået mindre turneringer som følge af coronakrisen, og det kommer sandsynligvis til at ske i endnu højere grad, vurderer den danske sportschef.

- Der bliver nok en del invitationsturneringer. Det kan ikke foregå i ATP- eller WTA-regi, men der er nogle turneringer, hvor de er afhængige af at tjene penge. Det er et større cirkus flere steder.

- Så flere invitationsturneringer kan blive virkeligheden, efterhånden som flere lande begynder at åbne op, vurderer han.

Jens Anker Buus Andersen tror ikke, at coronakrisen på sigt vil have negative konsekvenser for hverken Holger Rune eller Clara Tausons lovende tenniskarrierer.

- Det er selvfølgelig ikke godt for nogen, men det kan løses. Både Holger og Clara er gode til at planlægge, så når først, at der bliver åbnet op igen, så er jeg sikker på, at de kommer tilbage på rette spor, siger sportschefen.