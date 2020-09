Sportschef om Tauson-sejr: Fantastisk måde at vinde på

At tenniskometen Clara Tauson i sin debut på de voksnes grand slam-scene kunne besejre verdens nummer 25, der tidligere på måneden var i semifinalen i US Open, var i sig selv en fornem bedrift.

- Én ting er, at hun i sin debut vinder over nummer 25, der lige har været i en grand slam-semifinale, men at gøre det efter at have været nede med matchbolde og oppe med matchbolde, og at hun bare kører på og vinder som en rutineret gammel ræv mod så god en spiller.

- Det er svært at sætte ord på noget så stort, men det var en helt fantastisk indsats. Der var så mange gode ting i præstationen, siger Jens Anker Andersen.

Tauson vandt første sæt med 6-4, men tabte så andet 3-6. Tredje sæt bølgede frem og tilbage. Brady førte 4-2 og havde to matchbolde ved stillingen 6-5.

Tauson afværgede dog dem begge og kunne siden selv serve kampen hjem ved 7-6, men så missede danskeren selv tre matchbolde, inden Brady gjorde det til 7-7. Derefter tog danskeren de næste to partier og vandt 9-7 på sin i alt femte matchbold.

Danskeren var ellers underdog, da hun som nummer 188 i verden måtte igennem tre kvalifikationskampe for at nå hovedturneringen.

- Jeg vil helst ikke sige, at jeg er overrasket, for jeg ved, hvor fantastisk hun er, og hvor god hun er til at tage det næste skridt op og aldrig bliver bange. Men derfor kan man alligevel godt blive positivt overrasket.

- Jeg vidste godt, at hun kunne spille med Brady, og havde hun spillet en god kamp og tabt 2-6, 2-6, havde det også været fint, men at hun rammer den så godt og vinder på den måde, det er jeg meget glad for, siger sportschefen.

Tauson skal i anden runde møde amerikaneren Danielle Collins, der er nummer 57 i verden.