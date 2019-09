Sportschef: Renault-test er et seriøst skridt mod Formel 1

Det mener sportschefen i Dansk Automobil Sports Union (Dasu), Bo Baltzer Nielsen, der ser testen som et tydeligt tegn på, at Renault har danskeren med i opløbet om et af holdets Formel 1-sæder.

Den talentfulde racerkører Christian Lundgaard har fået et stort skulderklap ved torsdag at køre en test for Renault i holdets Formel 1-racer fra 2017.

- Renault ruller ikke en test ud til flere millioner kroner, hvis ikke det er, fordi de har en bagtanke med det.

- Det er et kæmpe skridt mod Formel 1. Det kan næsten kun blive større, hvis han kommer med i en officiel test næste år, når der køres "rookie test", hvor holdene skal komme med nye kørere.

- En af grundpillerne i Renaults akademi er, at man skal opdrætte en Formel 1-kører, det har akademiets talentchef selv fortalt mig. Derfor afholder de sådan en test for at finde ud af, om kørernes talenter rækker til Formel 1, siger Bo Baltzer Nielsen.

I sidste uge fortalte Renault-direktør Cyril Abiteboul, at holdet fra 2021-sæsonen vil have en Formel 1-kører med fortid på holdets akademi.

18-årige Lundgaard er en af otte kørere, der er tilknyttet Renaults akademi.

- Renault er ved at identificere, hvem den kører fra akademiet kan være. Det er ikke givet, at man bliver Formel 1-kører, fordi man er medlem af akademiet, men man har muligheden for at vise sit værd, og det er Christian Lundgaard godt i gang med.

- Det giver ikke mening at have et akademi og bruge mange penge på det, hvis man ikke mener, at der kan komme en Formel 1-kører ud af det. Men man også huske, at Renault har andre motorsportsaktiviteter som for eksempel Formel E, siger Bo Baltzer Nielsen.

Sportschefen kan ikke mindes, at andre danskere tidligere har fået en lignende chance i Formel 1-holdenes rugekasser.

- Det kan nok bedst sammenlignes med Kevin Magnussen, som var en del af McLarens juniorprogram, inden han kom i Formel 1. Men det var ikke et ligeså intenst forløb og program, som det Renault har.

- Det her er et skridt videre, også fordi Renault så tydeligt har meldt ud, at de vil hverve en Formel 1-kører fra akademiet i 2021, siger han.

Han hæfter sig samtidig ved, at akademiet handler om kørernes evner og ikke om størrelsen på bankbogen hos deres familier eller sponsorer.

- Det her handler om rendyrket talent. Renault har jo valgt kørere på baggrund af talent, og ikke hvad de har af penge. Det er en kæmpe chance for en dansk kører, for vi har mange dygtige kørere, men der er meget få af dem, der kommer med en masse penge hjemmefra.

- Det er opløftende at det kan lade sig gøre. Det her er muligheden for at komme i Formel 1, selv hvis man ikke har rigtig mange penge, siger Bo Baltzer Nielsen.

Christian Lundgaard deltager i denne sæson i Formel 3-løbsserien. Her vandt han et løb på Hungaroring i begyndelsen af august. Det var samme sted, han torsdag testede for Renault.