Spøgelsesstadioner klæder England på til EM-kvartfinale

England skal for første og eneste gang under EM spille på neutral grund, når fodboldlandsholdet lørdag møder Ukraine i kvartfinalen.

Kampen spilles i Rom, og dermed har englænderne ikke den vante opbakning fra tilskuerne på Wembley i ryggen.

Men erfaringerne fra coronapandemien vil hjælpe holdet på Stadio Olimpico, mener landstræner Gareth Southgate.

- Det bliver en anderledes oplevelse for os, men vores spillere har været vant til at spille uden fans hele sæsonen og skabe deres egen stemning.

- Man har brug for ledere på banen i de situationer, og vi har nogle gode ledere i vores trup, så det betyder ikke så meget for os.

- Vi ved, at det er et fantastisk stadion at spille på, en stor og historisk arena, og vi ser frem til at spille kampen, siger landstræneren ifølge uefa.com.

Klarer England sig videre fra opgøret mod ukrainerne, venter der en semifinale på Wembley, og også finalen spilles på det engelske nationalstadion.

Så langt tør Southgate ikke tænke endnu.

Op til kvartfinalen blev han spurgt, om det får indflydelse på startopstillingen, at Harry Maguire, Kalvin Phillips, Declan Rice og Phil Foden får karantæne i semifinalen, hvis de får gult kort mod Ukraine.

- Jeg kan ikke forestille mig et eneste hold i verden, der ville tænke sådan i en kvartfinale, og særligt ikke et land, der kun har været i tre semifinaler i historien. Så nej, vi fokuserer på kampen i morgen (lørdag, red.).

- Det ville være en stor fejl af os at tænke over noget som helst andet, og det ville også være fornærmende over for Ukraine, siger Southgate.

Kampen i Rom fløjtes i gang klokken 21. Vinderen møder Danmark eller Tjekkiet i næste runde.