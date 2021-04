Splittet landstræner havde gerne mødt stærkere OL-modstand

Det fortæller han efter lodtrækningen torsdag, hvor det blev klart, at Danmark i første omgang slipper for at møde store nationer som Tyskland, Spanien, Frankrig og Norge.

Danmark skal i stedet møde Sverige, Portugal, Egypten, Bahrain og Japan.

- Det havde måske været bedre at komme i den anden gruppe. Det havde betydet en noget hårdere pulje, men det havde måske givet en lettere vej til medaljekampene.

- Jeg var ærlig talt lidt splittet, i forhold til om jeg ville i den ene eller den anden gruppe, siger Nikolaj Jacobsen, som dog slår fast, at han er fint tilfreds med lodtrækningen.

Ved OL er nationerne delt op i to grupper med seks i hver. Fire nationer går videre til kvartfinalerne, hvor man møder nationer fra den anden gruppe.

Det vil altså sige, at Danmark kan løbe ind i meget stærk modstand allerede i kvartfinalen. Det kunne være anderledes, hvis man var endt i gruppen med de store nationer.

- Kvartfinalen ville højst sandsynligt blive lettere, siger Nikolaj Jacobsen, som slår fast, at der er tale om gisninger, og at det er umuligt at sige noget om udfaldet ved turneringen.

Danmark mødte så sent som ved VM i januar både Sverige, Egypten, Bahrain og Japan, som altså også venter til OL.

De to sidstnævnte spiller til tider en uortodoks form for håndbold, og Nikolaj Jacobsen hæfter sig ved, at man på grund af kampene ved VM er godt rustet til mødet med de to nationer.

- Der er ingen tvivl om, at vores forberedelse til kampene mod Bahrain og Japan vil være bedre end ved VM.

- Det gælder specielt i forhold til Japan, som spiller en form for håndbold, man ikke kan træne sig til at spille imod. Det har givet noget værdifuld erfaring at møde dem, siger Nikolaj Jacobsen.

Han understreger imidlertid, at modstanderne også har nylige erfaringer med at møde Danmark.

I 2016 vandt Danmark OL i Rio de Janeiro og skal altså forsvare titlen til sommer i Tokyo. Nikolaj Jacobsen tror på, at det kan lade sig gøre.

- Når det er muligt at forsvare VM, så er det også muligt at forsvare OL. Men det bliver en hård omgang. Det er toppen af poppen, der er med.

- Vi kommer som en af favoritterne, men det er meget svært at holde så højt niveau i to slutrunder, der ligger så tæt på hinanden, siger han.

OL-turneringen skydes i gang 24. juli.