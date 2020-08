Spillersalg sikrer overskud i AaB i første halvår

Resultatet før skat viser i perioden et overskud på 12,9 millioner kroner mod et underskud på 13,4 millioner kroner for samme periode i 2019, oplyser AaB på sin hjemmeside.

Fodboldklubben AaB kan præsentere et solidt overskud for det første halvår i 2020 på trods af coronakrisen.

Det er især salgene af Mikkel Kaufmann til FC København og Oliver Abildgaard til FC Rubin Kazan, som har haft en positiv indvirkning på resultatet, lyder det.

- Isoleret set er resultatet for første halvår tilfredsstillende, da vi helt i tråd med vores strategi Nordkraften er lykkedes med via transfer af to egenudviklede spillere at generere markante indtægter i en ellers svær tid for mange klubber, siger AaB's administrerende direktør Thomas Bælum

Klubben hæfter sig ved, at man trods coronakrisen mærker stor lokal opbakning fra sine samarbejdspartnere.

- Ligeledes er det særdeles positivt for vores klub, hvordan vi har mærket stor opbakning fra både fans og samarbejdspartnere, hvilket er afgørende i forhold til, hvordan vi kommer ud på den anden side, siger Thomas Bælum.

AaB sluttede på femtepladsen i Superligaen i den forgangne sæson.