Spillerne skal selv sørge for EM-stemning i nyt U21-format

På grund af den komprimerede fodboldsæson har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) følt sig tvunget til at splitte turneringen op i to dele, der skal afvikles med to måneders mellemrum.

Det indledende gruppespil skal spilles allerede til marts, hvor der i forvejen er placeret en landsholdstermin. Og spørgsmålet er, om det kommer til at gå ud over den særlige følelse, det er at deltage ved en slutrunde.

- Det bliver op til os spillere at gøre det til den rigtige EM-oplevelse. Det er jo noget specielt, at vi er nået hertil. Nu har vi nogle drømme, vi skal have indfriet, siger den danske anfører Victor Nelsson.

Han var også med i den seneste U21-generation, der var til EM i Italien i 2019.

En turnering, der foregik om sommeren og var en spændende afslutning på en lang klubsæson. Nelsson er opmærksom på, at det kan blive noget anderledes at spille EM denne gang.

- Først når vi står der, ved vi, hvordan det bliver. Spillerne og trænerteamet må sammen forsøge at gøre det til noget lidt mere specielt end bare en almindelig landsholdspause.

- Men jeg håber, det bliver med EM-stemning, som der var, sidste gang jeg var afsted, siger Victor Nelsson.

Efter torsdagens lodtrækning står det klart, at Danmark skal møde Frankrig, Rusland og Island i den indledende gruppe.

Ligesom landstræner Albert Capellas erklærer anføreren sig godt tilfreds med gruppens udseende.

- Det ser forholdsvis fornuftigt ud i forhold til at gå videre fra gruppen.

- Det er et EM, og der er gode hold over hele linjen. Men vi har et godt hold. Mange dygtige og kampafgørende spillere. Vores mål er klart at gå videre fra gruppen, siger Victor Nelsson.

Slutter Danmark blandt de to bedste i gruppen, kan holdet rejse hjem og forberede sig på knockoutfasen, der skal spilles sidst i maj.