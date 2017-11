Spillerne: Ny aftale giver fodboldkvinder bedre forhold

Spillerforeningens direktør, Mads Øland, vælger da også primært at hæfte sig ved de forbedrede forhold for fodboldkvinderne i sin kommentar til aftalen.

- En væsentlig forbedret økonomi til kvindelandsholdsspillerne betyder, at spillerne får bedre muligheder for at optimere den daglige træning, bedre muligheder for restitution og i det hele taget bedre muligheder for at kombinere dagligdagen med landsholdet, selvtræning og arbejdet i deres klubber.

- De forbedrede vilkår er med til at sikre, at der fortsat sker en positiv udvikling i toppen af dansk kvindefodbold, som vi alle sammen ønsker. Nu er det tid til at se fremad, siger Mads Øland i en pressemeddelelse.

Aftalen er kommet i stand efter et langvarigt og kompliceret forhandlingsforløb, hvor parterne har stået stejlt overfor hinanden.

Konflikten kostede undervejs et skrivebordsnederlag, fordi DBU valgte at melde afbud til en VM-kamp mod Sverige, efter at spillerne var udeblevet fra flere træninger.

Men spillerne fortryder intet, siger landsholdsspiller Sanne Troelsgaard i en video fra Spillerforeningen.

- Jeg har faktisk ikke tvivlet på, at det var det værd. Nu har vi den nye aftale, og det har været altafgørende, at vi skulle have den i hus, siger hun.