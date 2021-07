Spillerjagten foregår også på landshold

Den 18-årige Bayern München-spiller valgte Tyskland, selv om han har en nigeriansk far og har spillet ungdomslandskampe for England.

I gruppekampen mod Ungarn fik Musiala sin slutrundedebut.

Ifølge avisen The Independent har 17 spillere ved sommerens EM-slutrunde tidligere spillet for et andet landshold på et eller andet niveau.

Et af de mest friske eksempler på det er Manchester Citys Aymeric Laporte. Han valgte kort før EM at takke ja til et spansk tilbud om landsholdsfodbold, selv om han har repræsenteret Frankrig på en række ungdomslandshold.

Og fem spillere, Arijan Ademi (fra Kroatien til Nordmakedonien), Nacer Chadli (fra Marokko til Belgien), Denzel Dumfries (fra Aruba til Holland), Mário Fernandes (fra Brasilien til Rusland) og Declan Rice (fra Irland til England) har spillet mindst en A-landskamp, før landsholdsskiftet blev gennemført.

Kampen om de største talenter er stor, og indimellem kan der via agenter være krav om penge, fortæller Dansk Boldspil-Unions (DBU) talentudviklingschef, Flemming Berg.

- Det er der aldrig hos os. Vi kunne aldrig drømme om at give en agent eller en spiller penge for at spille for Danmark. Det er en privatsag og noget, man skal ønske sig.

- Vi lover ikke guld og grønne skove, eller at de kan spille for det ene eller andet landshold. Vi fortæller, hvor de står, hvad de har af muligheder, hvad faldgruberne er, og hvordan vi ser dem som spillere, siger han.

Baseret på tilgængelige data kunne mindst 175 af de 622 udtagne EM-spillere spille for et andet land.

Otte af dem spiller på det danske landshold. Det drejer sig blandt andre om profiler som Kasper Schmeichel, Thomas Delaney og Yussuf Poulsen.

Lande har forskellige regler for, hvad der skal til for, at en spiller kan opnå statsborgerskab og tørne ud for nationen. Og forskellige strategier for rekrutteringen.

- Det er ikke et nyt fænomen, men der er mere opmærksomhed på det fra medierne end tidligere. Og så er der nogle lande, som er mere om sig og mere aggressive, end vi har set tidligere.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det ikke er alle lande, der ligesom os har en tilgang om ikke at være opsøgende, siger Flemming Berg.

Forskel er der også på årsagerne til landsholdsskiftene. Mange vil bare gerne spille på højest mulige internationale niveau, mens andre jagter eventyr og oplevelser.

Men uanset baggrunden bør man føle et vist tilhørsforhold, før man tager den store beslutning og skifter landshold.

Det mener den tidligere superligaspiller Jerry Lucena, der i 2011 tog helt til Filippinerne for at spille landsholdsfodbold.

Lucenas far er fra Filippinerne, og med tiden blev det naturligt for vestjyden at iklæde sig landsholdsdragten, selv om han før i tiden var med på det danske U21-landshold og ligalandsholdet.

- Jeg havde en følelse af, at jeg kom hjem til mit andet land, når jeg kom til Filippinerne. Det er svært at forklare, men jeg havde en følelse af, at der var nogle ting, der faldt på plads, siger han.

Samme fornemmelse fik Jeppe Simonsen.

Sønderjyske-spilleren, der har ungdomslandskampe for Danmark på cv'et, blev født på Haiti og adopteret til Danmark, da han var et år gammel.

For et år siden blev han kontaktet over Instagram, og i den forgangne måned fik han sine første fire landskampe for Haiti.

- Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg har haft en stor tilknytning til landet, men jeg har altid syntes, at det kunne være interessant at komme tilbage.

- Følelsen af at ville hjælpe landet og gøre det godt var der, lige så vel som den var, da jeg var sammen med de danske landshold, siger koldingenseren.

Lucena fik 38 kampe for det filippinske A-landshold, og han anbefaler andre at gøre det samme.

- Jeg havde kun spillet i Superligaen, men nu har jeg også spillet i Malaysia og Indonesien for 80.000 mennesker. Det kan du ikke få lov til, hvis du bare bliver derhjemme, lyder det fra den tidligere midtbanespiller.