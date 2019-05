Spillerforeningen kræver neutrale læger efter CL-hovedskade

Spillerforeningen i Danmark mener, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) burde have haft en neutral læge til at tilse Tottenhams Jan Vertonghen, der tirsdag måtte hjælpes fra banen i Champions League-semifinalen.

Det siger foreningens direktør, Mads Øland, som også har ytret sin utilfredshed på Twitter.

- Episoden med Vertonghen i går (tirsdag, red.) viste, at det er svært at agere som holdlæge ved hovedskader, så der skal nye regler til.

- Selv på højeste niveau har forbundene desværre ikke styr på spillernes sikkerhed ved hovedskader, og det er ikke godt nok, siger han.

Vertonghen pådrog sig en hovedskade efter et sammenstød i en luftduel og blev behandlet på banen med blodet løbende fra ansigtet.

Efterfølgende vurderede Tottenhams lægestab, at han kunne spille videre, men efter kort tid måtte Vertonghen hjælpes fra banen igen.

- Der er selv på øverste hylde i professionel fodbold rum for forbedring. Vi på spillersiden kan ikke leve med, at der ikke blev taget aktion, og at Vertonghen ikke bliver beskyttet.

- Spillerne er meget udsatte i den situation og afhængige af, at nogle kan træffe de rigtige beslutninger for dem. I Champions League-kampe er der så mange midler til rådighed, så der er ingen undskyldning for ikke at have styr på det her, uddyber Mads Øland over for Ritzau.

Han mener, at Uefa og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for mange år siden burde have indført neutrale læger under store internationale mesterskaber.

Også i den danske liga vil Spillerforeningen gerne i fremtiden have neutrale læger.

- I dialog med Divisionforeningen er der nu lavet regler om, at holdlægen skal træffe beslutningen om at spillernes helbred og ikke manageren. Men det er klart, at steppet med uafhængige læger vil være en opgradering, siger Mads Øland.