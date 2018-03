Spillerforeningen: Struktur skaber urimelig situation

Det var uholdbart, da flere superligahold i søndagens sidste runde af grundspillet kunne have fordel af at tabe frem for at vinde.

Med uafgjort ville Sønderjyske slutte på syvendepladsen og have fire point til nedrykningsstregen i slutspillets pulje 1, men i kraft af nederlaget har Sønderjyske nu ti point til stregen i pulje 2.

- Det er vigtigt, at vi anerkender dette specifikke problem ved vores nuværende turneringsstruktur, siger Mads Øland i en pressemeddelelse fra Spillerforeningen.

- Om man kan lide det eller ej, må vi konstatere, at der er et problem. Og det er ikke en rimelig situation at sætte spillerne i. Det skal Divisionsforeningen og klubberne tage ansvar for og finde en løsning på.

- Vi var positive, da strukturen blev indført, men nu viser det sig, at der i et hjørne af turneringsstrukturen er et problem, som der skal findes en løsning på. Det er helt urimeligt for spillerne og spillet, som det er nu, siger Øland.

Selv undlader han at komme med et bud på løsningen.

- Der er flere løsningsmuligheder, men hvilken der er den rigtige, vil jeg lade være op til Divisionsforeningen og klubberne om at finde ud af sammen, siger Mads Øland.