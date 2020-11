Spillerforening vil indføre kamploft på en sæson

Spillerne er i fare for at få overbelastningsskader, og undersøgelser har allerede påvist en øget skadesfrekvens i de største europæiske ligaer i denne sæson. Flere skader og coronasmittetilfælde medfører, at de friske spillere belastes yderligere.

En løsning til at vende den trend kan være, at der indføres et loft over, hvor mange kampe en enkelt spiller må deltage i per sæson. Det siger Fifpro-generalsekretær Jonas Baer-Hoffmann til Reuters.

- Alle har indset, at der er et problem, men det går meget langsomt med at implementere tiltag, der kan ændre det.

- Trænere og spillere er klar over, at hvis man ikke tager spillernes helbred alvorligt, så har det sportslige og kommercielle konsekvenser. Men man kan ikke forvente, at man når dertil, hvor løsningen er at skære 20 kampe ud af kalenderen hvert år.

- Turneringsarrangørerne og klubberne bliver nødt til at gå i dialog om belastning af spillerne. En løsning kan være tvungne pauser eller et maksimalt antal kampe for spillerne, siger generalsekretæren.

Han mener, at et maksimalt antal tilladte kampe per sæson vil være "et sted i 50'erne".

- Jeg tror, at det vil gøre en enorm forskel, fordi vi ved, at der er spillere, som ligger oppe i 70'erne.

- En sådan ændring vil også betyde, at de bedste klubber får brug for en større trup, og samlet vil det betyde, at der er flere job på højeste niveau, hvilket er positivt, siger han.

Det er ofte landskampe, der peges på, når der er debat om, hvor kampprogrammet kan skæres til. Men det er ikke der, hvor spillerne selv ønsker at spare, siger generalsekretæren hos spillernes fagforening.

- Mange spillere vil virkelig gerne spille for deres land, så længe det foregår under sikre forhold, siger Jonas Baer-Hoffmann.

Reuters har spurgt Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), om det vil være hensigtsmæssigt at droppe returkampe i knockoutfasen i Champions League og Europa League. Det vil rydde henholdsvis fire og fem kampterminer i fodboldkalenderen. Uefa er ikke vendt tilbage med et svar på spørgsmålet.

En sådan løsning vil dog også være dyr for klubberne, da værdien af turneringernes tv-rettigheder reduceres, hvis der er færre kampe.

I 2018/19-sæsonen, der ikke var influeret af coronavirus, deltog 53 spillere i mindst 60 betydende kampe på klub- og landsholdsniveau. Det viser statistik fra Transfermarkt. 494 spillere fik i den sæson spilletid i mindst 50 betydende kampe. 13 af de spillere er danskere.