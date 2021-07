Spillerforening om uro i Esbjerg: Kalder på irettesættelse

Peter Hyballas tiltrædelse som ny cheftræner i fodboldklubben Esbjerg er ikke gået stille for sig.

Torsdag kunne B.T. fortælle om hårdhændede træningsmetoder og mandskabsbehandling i 1.-divisionsklubben efter tyskerens ankomst for nylig.

Ifølge avisen ønsker spillerne allerede nu Hyballa fyret, mens klubbens formand, amerikanske Michael Kalt, over for Jydske Vestkysten slår fast, at Hyballa har opbakning, men at han skal justere sine metoder.

Ifølge Kalt er det blot en håndfuld spillere, som ikke er tilfredse med tyskeren og "reagerer derefter", som formanden siger til Jydske Vestkysten.

Det er kommet så vidt, at Spillerforeningen er blevet inddraget i sagen.

- Vi har indtil nu valgt ikke at udtale os, men da vi kan se, at det fremlægges, som om det handler om spillere, der ikke vil træne mere og hårdere end tidligere, så kalder det på en irettesættelse, siger direktør Michael Sahl fra Spillerforeningen til Ekstra Bladet.

Ifølge avisen har spillerne blandt andet oplevet at blive fotograferet afklædt, at modtage slag, at blive udskammet foran holdkammerater og udsat for verbal tortur.

- De ting, vi har fået videregivet, er langt over, hvad man kan og skal acceptere på enhver arbejdsplads, om det så er i fodboldbranchen, på et kontor eller i den lokale håndværkerforretning. Vi har kommunikeret til klubben, at det skal stoppes, siger Michael Sahl til Ekstra Bladet.

Peter Hyballa blev i slutningen af maj ansat som cheftræner i Esbjerg, efter at klubben havde fyret islandske Olafur Kristjansson. Vestjyderne missede i sidste sæson oprykning til Superligaen efter at være endt på en tredjeplads i 1. division.