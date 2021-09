Spillerforening kritiserer debat om VM-udvidelse

Ifølge fodboldspillernes internationale fagforening, Fifpro, er diskussionen om yderligere slutrunder overfladisk og mangler dybde. Og frem for alt er spillerne ikke blevet hørt, lyder det på foreningens hjemmeside.

De professionelle fodboldspillere kræver at blive hørt i debatten om, hvorvidt man fremover skal have VM-slutrunder hvert andet år.

- Sportens succes afhænger af spillernes fysiske og psykiske velbefindende.

- Det, vi beslutter i toppen, påvirker tusinder af professionelle rundt om i verden. Enhver plan om at udvide turneringer skal integrere deres kollektive erfaringer og synspunkter, siger Fifpros generalsekretær, Jonas Baer-Hoffmann.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) er i øjeblikket i gang med at undersøge muligheden for at øge antallet af VM-slutrunder til det dobbelte og dermed arrangere VM hvert andet år.

Forslaget har fået støtte i blandt andet Afrika, mens Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er lodret imod forslaget.

Fifpro er altså heller ikke umiddelbart begejstret og anklager desuden tilhængere af forslaget for at negligere kvindefodbolden.

Foreningen mener, at ekstra slutrunder for herrerne tager opmærksomhed fra kvinderne. Og det vil gå ud over kvindefodboldens udvikling.

- Det er endnu engang frustrerende, at den specifikke og fundamentale indvirkning på kvindefodbolden bliver debatteret som en biting, siger Jonas Baer-Hoffmann.

Fifpro oplyser, at man i nær fremtid vil mødes med Fifa for at diskutere reformforslagene.