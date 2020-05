Spillere og ledere i AaB går ned i løn i maj

Spillere og ledere i AaB går "betydeligt" ned i løn i maj for at hjælpe klubben gennem coronakrisen.

For at hjælpe superligaklubben AaB bedre gennem coronakrisen er klubbens spillere og ledere gået med til en lønnedgang i maj.

Parterne har ikke ønsket at oplyse en procentsats for lønnedgangen, men kalder det i en pressemeddelelse for en "betydelig lønnedgang".

AaB er ikke lukningstruet, selv om klubben ikke har indtægter, mens Superligaen ligger stille, men signalværdien i lønnedgangen er stor, siger direktør Thomas Bælum.

- Vi er i en situation, hvor vi som klub har en vis robusthed, og vi skal nok klare os igennem, men det er logisk, at i denne ekstreme tid er alle bidrag til fællesskabet meget velkomne.

- Vi synes i den forbindelse, at det er et stærkt signal, at spillere og ledelse på denne måde viser opbakning, og det er jeg på vegne af AaB meget taknemmelig for, siger Thomas Bælum.

AaB-anfører Lucas Andersen siger, at spillertruppen er gået med til lønnedgangen for at støtte op om klubben i en vanskelig periode.

En stor del af AaB's medarbejdere er hjemsendt med lønkompensation, men spillerne har været tilbagekaldt siden 20. april.

I FC København er spillere og trænere gået 20 procent ned i løn i to måneder, mens Brøndbys spillere og ledelse er gået 20 procent ned i løn i tre måneder.

Superligaen har ligget stille siden 9. marts. Divisionsforeningen satser på, at ligaen kan genoptages 29. maj.