Spillere i 2. division kan nu også få korte forlængelser

Det skyldes, at coronapandemien har skubbet fodboldsæsonen til at strække sig ind i juli måned. Næsten alle spillere med udløb denne sommer har kontrakt til 30. juni.

Spillere i fodboldens 2. division med kontraktudløb 30. juni får nu i lighed med kollegerne i landets to øverste rækker mulighed for at få en kort kontraktforlængelse.

Divisionsforeningen, som repræsenterer klubberne, og Spillerforeningen er nået til enighed om en aftale gældende for klubberne i 2. division.

- Alle kontraktspillere får mulighed for at spille sæsonen færdig på uændrede vilkår, skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

- Grundet den tidligere afslutning i 2. division har spillerne her mulighed for at aftale forlængelse frem til 15. eller 31. juli. Muligheden for alene at forlænge frem til 15. juli er betinget af, at det ikke påvirker lejemål relateret til 3F Superliga og NordicBet Liga.

Spillerforeningen har udsendt en pressemeddelelse med enslydende budskab.

I aftalen om korte kontraktforlængelser for spillerne i Superligaen og 1. division (NordicBet Liga) var der kun mulighed for at takke ja til en forlængelse frem til udgangen af juli.