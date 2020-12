Spillere forlader banen midt i Champions League-opgør

Tirsdagens kamp mellem PSG og Istanbul Basaksehir er blevet afbrudt, efter at spillerne har forladt banen.

Tirsdagens Champions League-opgør mellem Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir er blevet afbrudt efter lidt over 20 minutters spilletid.

Spillerne fra både Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir forlod banen i Paris efter længere snakke med dommerne.

Det står ikke helt klart, præcis hvad der er gået forud for udvandringen.

Ifølge tv-billeder fra TV3 Max indikerede en træner og flere spillere fra Basaksehirs bænk dog, kort før holdet forlod banen, at kampens fjerdedommer skulle have sagt noget racistisk.

Flere medier skriver, at episoden bunder i en udvisning til Istanbuls assistenttræner Pierre Webó efter lidt over et kvarters spil. Herefter forlod det tyrkiske holds spillere og stab - og altså også PSG - banen efter cirka ti minutters diskussion med kampens rumænske dommer, Ovidiu Hategan.

Istanbul Basaksehir har efterfølgende på Twitter lagt en billede op med teksten "No To Racism" (Nej til racisme, red.).

Der står 0-0 i opgøret, som blev fløjtet i gang klokken 21.