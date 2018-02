Spillerafgange ændrer FC Midtjyllands udtryk

Man ville have været i risiko for at blive svimmel, hvis man holdt øje med svingdøren i FC Midtjylland i januars transfervindue.

Den store aktivitet gør, at holdets spillestil bliver anderledes i forhold til efterårssæsonen.

- En ting er relationer. Det skal man spille kampe for at opbygge, men der kommer også nye typer spillere ind, som kommer til at påvirke vores måde at spille på og vores udtryk i kampene.

- Det er selvfølgelig noget, vi har brugt opstarten på, men det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at fungere i kamp, siger Jess Thorup, cheftræner i FC Midtjylland.

Klubben har mistet flere profiler i januars transfervindue.

På toppen har man mistet klubbens topscorer, Alexander Sørloth. Her står nigerianske Paul Onuachu klar til at tage over, mens klubben har købt den 20-årige angriber Artem Dovbyk fra den ukrainske klub Dnipro.

I den anden ende af banen har der også været markante spillerafgange, hvor Filip Novak nu tørner ud for tyrkiske Trabzonspor. I stedet har man fået Erik Sviatchenko tilbage på en lejeaftale frem til sommer.

På wingbacken er Rasmus Nissen rykket til Ajax, hvor der ikke er hentet en erstatning ind.

Handlerne er med til, at det bliver et hold med et helt andet udtryk end i efteråret.

- Hver mand spiller sin position på sin egen måde. Sørloth spillede angriber på sin egen måde, ligesom at afløseren kommer til at gøre det samme.

- Det samme gør sig gældende som wingback og midterforsvarer, og jeg er spændt på at se, hvad det vil betyde for vores spil med en anden type spillere.

Jess Thorup holder dog fast i sin 3-4-3-formation, der gjorde, at holdet vandt 10 ud af 12 kampe med opstillingen i Superligaen.

Forårssæsonen starter fredag, hvor AC Horsens tager imod Midtjylland, og ifølge Horsens-manageren, Bo Henriksen, er der en klar favorit til det opgør.

- FC Midtjylland er kæmpe favoritter, men vi glæder os selvfølgelig til at se, om vi kan stikke en kæp i hjulet på deres sæson, siger Bo Henriksen.

Jess Thorup ønsker ikke at gå ind i en diskussion om, hvem der er favoritter til kampen, men han er enig i, at midtjyderne skal vinde kampen.

- Det er ligegyldigt, hvem fanden vi skal møde, så skal vi vinde. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at være med i toppen, så skal vi vinde rigtig mange kampe.

- Sæsonen afgøres ikke over en kamp. Hvis vi kommer med i mesterskabsspillet, hvilket vi selvfølgelig forventer, så er der 17 kampe tilbage. Det er 51 point, som vi skal spille om.

- Og så vil jeg bare sige, at Horsens har ikke tabt på hjemmebane siden 22. april, så på den baggrund kan man måske sige, at det er Horsens, der er favoritter, siger topholdets cheftræner.

Der er kampstart fredag klokken 19.