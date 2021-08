Spiller kollapsede i Frankrig og gav minder om Eriksen

Han var tilsyneladende besvimet under de cirka 30 graders varme, men var i stand til at rejse sig og spille videre.

Bordeaux valgte dog at udskifte Kalu 14 minutter inde i kampen for en sikkerheds skyld.

I sekunderne og minutterne efter Kalus kollaps var der panik fra bekymrede holdkammerater og modspillere, der tilkaldte lægehjælp fra bænken med det samme.

Episoden kommer, to måneder efter at Christian Eriksen faldt om med hjertestop i Danmarks åbningskamp mod Finland ved sommerens EM. Dengang blev Eriksens genoplivet på banen.

Remi Oudin, som kom ind i stedet for Samuel Kalu og senere scorede til slutresultatet 2-2, fortæller, at han kom til at tænke på Eriksen, inden han skulle på banen.

- Episoden med Kalu gav os kuldegysninger. Det er altid lidt chokerende for tilskuere og spillerne på banen, siger Oudin ifølge AFP.

- Efter det, der skete med Eriksen ved EM, så tænkte vi alle sammen på det. Alle blev en smule bange. Heldigvis endte det godt, siger han.

Vladimir Petkovic, cheftræner for Bordeaux, forklarer, at man ikke ville løbe en sundhedsrisiko med angriberen.

- Jeg tænkte på, hvad der skete under EM. Sammen med den medicinske stab valgte vi at udskifte ham for ikke at tage chancer. I sådan et tilfælde ryger fodbold i bageste række, siger træneren.

Ifølge lægerne følte Samuel sig ganske simpelt bare utilpas, men han skal alligevel undersøges nærmere i de kommende dage.

I juni 2019 kom Samuel Kalu på hospitalet, da han blev ramt af dehydrering under træning med det nigerianske landshold.