Spelmann om AGF-fremtid: Situationen er ikke holdbar

Derfor ser Spelmann da heller ikke lyst på sin fremtid i AGF.

- Det giver sig selv, at det ikke er en holdbar situation. Jeg synes, at jeg viste, at jeg langt fra er færdig, som jeg spillede mod Silkeborg, så det er selvfølgelig ikke en holdbar situation, siger Martin Spelmann.

Selv om han understreger, at han er glad for AGF som klub, er der en ting, som han vægter højere.

- Jeg elsker at være i AGF, men når jeg ikke spiller, bliver jeg nødt til at sige, at jeg vægter fodbold ekstremt højt i mit liv, og jeg har så meget i mig stadigvæk. Det er ikke nok for mig bare at møde ind og træne.

Martin Spelmann glædede sig dog over, at han mandag fik fuld spilletid mod Silkeborg, selv om det var på en uvant plads som højre back.

- Det var dejligt at få nogle meter i benene. Højrebacken har jeg løst før, og mere lægger jeg ikke i det. Det var dejligt at spille fodbold igen, siger han.

Spelmann var tilfreds med sin egen og holdets indsats, som, han mente, var til mere end de fem mål, som AGF scorede.

- Vi var der fra første fløjt og vandt vores dueller. Selvfølgelig var det dejligt at vinde stort. Jeg tror, at Silkeborg skal være glade for, at vi ikke scorede flere mål. Det var nogle rigtig store chancer, vi brændte, siger Martin Spelmann.