Spellerbergs karantæne for vredesudbrud står ved magt

Det er Disciplinærinstansen, der er nået frem til at fastholde karantænedagen, som Bo Spellerberg allerede har afsonet.

Han blev for 11 dage siden idømt en spilledags karantæne af Dansk Håndbold Forbunds (DHF) disciplinærudvalg for et vredesudbrud mod dommerne i en ligakamp.

Siden nåede Håndboldens Appelinstans frem til, at den afgørelse, som Disciplinærinstansen for liga og 1. division traf, var ugyldig på grund af en procedurefejl.

Derfor skulle der en genbehandling af sagen til hos Disciplinærinstansen.

Spellerbergs udbrud skete kort efter afslutningen på kampen mod Skjern.

Her var Spellerberg så rasende efter det knebne nederlag, at han råbte "hvor er I elendige, mand" til dommerne.

Det fik DHF til at gå ind i sagen, efter at dommerne havde indberettet episoden.

På DHF's hjemmeside lyder det om afgørelsen:

- Disciplinærinstansen fastslår og begrunder i sin afgørelse, at der for forseelser sket i løbet af kampen er en times frist for indberetning, mens der for forseelser sket efter spilletids ophør ikke er nogen tidsfrist.

- Dommernes indberetning er ifølge Disciplinærinstansen således ikke kommet for sent. Endvidere har Disciplinærinstansen foretaget en høring af Bo Spellerberg, om hvorvidt han har udtalt det, der bliver citeret i afgørelsen.

- På baggrund af ovenstående fastholder Disciplinærinstansen deres afgørelse og idømmer Bo Spellerberg en spilledags karantæne for udtalelsen. Karantænen er allerede afsonet.