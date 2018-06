Speedwaydanskere kører sig i finalen i par-VM

Duoen med Michael Jepsen Jensen og Kenneth Bjerre kørte sig lørdag aften til 18 point i den indledende del af semifinalen med syv nationer, og det var nok til at sikre en tredjeplads, som udløste et knockoutheat med en VM-plads på spil.

Danmarks deltagere ved par-VM i speedway er klar til finalen, der køres fredag og lørdag i næste uge i polske Wroclaw. Par-VM køres under det nye turneringsnavn Speedway of Nations.

Her skulle Danmark møde Slovenien med Matej Zagar og Nick Skorja, og selv om Zagar vandt knockoutheatet, kunne danskerne sikre finalebilletten ved at komme på anden- og tredjepladsen i heatet.

Dermed sluttede en blandet dansk aften med et positivt resultat, efter at man havde misset at slutte i top-2, hvilket ville have udløst en direkte plads i VM-finalen.

I tilfælde af en skade til en af de to danskere var U21-køreren Frederik Jakobsen med som reserve. Samme rolle får han i VM-finalen.

Der er tre finalepladser på spil i hver semifinale, og i finalen får de seks kvalificerede speedwaypar selskab af et polsk par, som i kraft af hjemmebane er garanteret en finaleplads.

Rusland og Tyskland tog sig af første- og andenpladsen lørdag aften.

Tirsdag aften skal de resterende tre finalister findes ved en semifinale i Manchester.

Speedway of Nations er en erstatning for hold-VM. I forskellige formater har man kørt par-VM frem til 1998. Her nåede man en dansk guldalder, da et dansk par vandt par-VM hvert år fra 1985 til 1991.

Dengang var det hovedsageligt Erik Gundersen og Danmarks nuværende landstræner, Hans Nielsen, som sørgede for guldmedaljerne, men også Jan Osvald Pedersen, Tommy Knudsen og Ole Olsen sikrede VM-guldmedaljer i den første tid ved par-VM.

Årets finaleplads er en tiltrængt opmuntring for dansk speedway, der har haft hårde år på både den individuelle scene og på landsholdet.

Sidste år sluttede Danmark historisk dårligt ved hold-VM og missede finalen for andet år i træk. Fra 2010-15 var Danmark i finalen hvert år.