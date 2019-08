Speedwaydansker vil lære af små fejl i VM-chance

Han betalte lærepenge undervejs, og han håber, at han kan drage nytte af erfaringen 7. september, hvor han skal deltage i VM-grandprixet i Vojens på et wildcard.

- Jeg lavede måske lidt for mange små fejl ude på banen, og dem skal jeg lære af, inden vi kører i Vojens. Jeg skulle nok have været lidt mere tålmodig ude på banen.

- Jeg vil ikke kalde dem nybegynderfejl, men jeg skulle nok have slået koldt vand i blodet og ikke satset så meget i starten. Jeg sluttede meget bedre af, og jeg føler, at jeg kørte godt i mine tre sidste indledende heats og i semifinalen, siger Mikkel Michelsen.

Det var ikke, fordi han var benovet over at være i det fineste speedwayselskab, at han oversatsede i sine første to heats i Målilla.

- Jeg er vant til at køre i de stærkeste ligaer i verden og EM-serien, så det var bare endnu et løb.

- Der var måske lidt nerver på, men jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg tog det som et helt normalt løb, siger han.

Samlet blev falstringen noteret for ni VM-point.

- Min egen indsats var godkendt. Målet var at komme i semifinalen, og det fik jeg indfriet. Men da jeg var først var i semifinalen, ville jeg selvfølgelig gerne have været i finalen. Det var lidt irriterende ikke at klare den.

- Men jeg må huske at have mine fødder solidt plantet på jorden, for en semifinaleplads er mere end acceptabel for mig, siger Michelsen.

Han er tredjereserve i VM-serien. Er konkurrenterne fortsat uheldige med skader, kan han i princippet også køre et VM-grandprix mere, inden han skal køre i Vojens. Næste grandprix er 31. august i tyske Teterow.

På lørdag skal Mikkel Michelsen køre GP Challenge i Kroatien. Her kan han med en placering i top-3 sikre sig en fast plads i næste års VM-serie.