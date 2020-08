Speedwaydansker får fast VM-plads efter tyskers uheld

Tre danske speedwaykørere bliver faste deltagere i VM-serien i 2020.

Onsdag bekræfter VM-arrangøren i en pressemeddelelse, at Mikkel Michelsen overtager den skadede tysker Martin Smolinskis faste plads i serien.

Dermed er sidste års europamester med, når den coronaprægede løbsserie endelig får sæsonpremiere i næste uge. Her gør han landsmændene Niels-Kristian Iversen og Leon Madsen selskab.

Tyske Martin Smolinski var ude for et grimt styrt 22. maj, hvor han pådrog sig brud på hoften og bækkenet og skadede flere nerver. Genoptræning går fremad, men han er endnu ikke klar til at sætte sig op på speedwaycyklen.

Mikkel Michelsen er VM-seriens førstereserve, og han har derfor haft flere måneder til at forberede sig på, at han meget vel kunne blive en fast bestanddel af løbsserien, hvis den altså ville blive afviklet.

- Det er fedt, hvis det flasker sig, så jeg kommer ind og kører VM. Men det er også lidt ambivalent, når det er som reservekører, for så skal jeg være glad for, at min speedwaykollega er kommet galt afsted, og det er jeg jo egentlig ikke, sagde Michelsen til Ritzau i maj.

Her udtrykte han også forhåbning om, at han ligesom viceverdensmester Leon Madsen i 2019-sæsonen ville gå uimponeret til værks i sportens fineste klasse.

VM-serien er i 2020 under store forandringer i forhold til normalt.

I løbet af fem uger skal der afvikles otte grandprixer startende fra fredag i næste uge.

Der er udpeget fire weekender, hvor der skal køres et grandprix henholdsvis fredag og lørdag. VM-serien indledes med to grandprixer i polske Wroclaw, før VM-feltet kommer til henholdsvis Gorzow, Prag og Torun.