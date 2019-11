Speedwaybosser revolutionerer pointformat i VM-serien

Det oplyser Den Internationale Motorsportsunion (FIM) i en pressemeddelelse efter et møde blandt kommissærerne i VM-serien.

Når Leon Madsen, Niels-Kristian Iversen og resten af de mest talentfulde speedwaykørere i verden indleder jagten på VM-guld i 2020, bliver det med et nyt pointformat.

Pointene til den samlede VM-stilling afhænger i fremtiden af, hvor langt en kører når ved hver enkelt grandprix. Det er lavet for at sikre, at den kører, der vinder grandprixet, får flest VM-point den pågældende aften.

Det var langt fra sikkert med de tidligere regler. Her blev point fra alle heats over hele aftenen tilført VM-regnskabet. I fremtiden skal pointene fra de indledende heats kun bruges til at differentiere kørerne til det pågældende grandprix.

Nu belønnes grandprix-vinderen med 20 VM-point, mens de øvrige finalister får henholdsvis 18, 16 og 14 point. De tabende semifinalister får mellem 12 og 9 point.

De otte kørere, der ikke går videre fra de indledende heats rangeres også og får mellem otte og et point den pågældende aften.

- Vi har valgt et pointsystem, der flugter bedre med andre store sportsbegivenheder, hvor vinderen altid får flest point. Det skal hjælpe med at fastholde fans og brede sporten ud til et nyt publikum, siger FIM's speedaydirektør, Armando Castagna.