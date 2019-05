Speedskatere løftes af landstræner på fuldtid

De danske speedskatere har gjort det så godt, at de kan se frem til et løft.

Derefter rykker danskerne basen til Holland frem til november, hvor World Cup-sæsonen starter.

Som en del af den nye støtteaftale bliver der bedre mulighed for ekspertbistand inden for sportsfysiologi, ernæringsfysiologi og sportspsykologi.

Støtten betyder også, at Jesper Carlson bliver tilknyttet på fuldtid som landstræner.

- Det er et flot niveau, de danske speedskatere har nået. Landstræner Jesper Carlson har vist, at det godt kan lade sig gøre at udvikle speedskating i verdensklasse i Danmark.

- Vi har valgt at fortsætte samarbejdet for at give speedskaterne mulighed for at arbejde frem mod vinter-OL i Beijing i 2022, siger Team Danmarks direktør, Lone Hansen, i en pressemeddelelse.

Jesper Carlson ser frem til at bruge mere tid på udøverne.

- De kommer til at mærke, at jeg er der mere, end jeg har kunnet være tidligere, hvor jeg også skulle jonglere med et fuldtidsjob ved siden af.

- Derudover glæder jeg mig rigtig meget til at have en sparring med Team Danmarks eksperter, siger Jesper Carlson.

Tilbage i 2010 var Jesper Carlson landstræner i Dansk Rulleskøjte Union, og dengang lagde han en plan for, hvordan man kunne bruge isskøjter som supplement til træningen på rulleskøjter.

- Det viste sig, at der var en gruppe af atleter, som udviklede sig hurtigt på isen, og allerede efter fire år kunne vi se, at det godt kunne gå hen og blive til noget rigtig sjovt, fortæller Jesper Carlson.

De sidste ni år har været en stejl læringskurve for Jesper Carlson og de danske speedskatere.

Den foreløbige kulmination kom, da det lykkedes at kvalificere tre atleter til vinterlegene i 2018, hvor Viktor Hald Thorup med en femteplads opnåede det bedste individuelle danske resultat nogensinde ved vinter-OL.