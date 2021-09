Sparta Prag-spiller: Point mod Brøndby kan være vigtigt

Sparta Prag-angriberen Adam Hlozek sluttede kampen af med et skud lige i favnen på Mads Hermansen i Brøndbys mål, og det var kendetegnende for udeholdets brændte chancer.

- Vi havde nogle gode chancer i anden halvleg, men udnyttede dem ikke. Jeg havde selv en stor en til slut.

- Den første kamp er altid svær, og det var vigtigt, at vi ikke tabte. Der er jo seks kampe i alt, og et point her i Brøndby kan vise sig at være vigtigt for os i sidste ende, siger Adam Hlozek.

Sparta Prag-træner Pavel Vrba var enig med sin spiller og ser allerede frem mod at skaffe en sejr i den næste hjemmekamp mod Rangers.

- Det var meget vigtigt ikke at tabe den første kamp for at få en god start. Nu har vi Rangers i den næste kamp, og hvis vi kan vinde den, så ser det godt ud, siger Pavel Vrba.

Træneren var imponeret over den opbakning, der kom fra lægterne på Brøndby Stadion, hvor der i alt var 18.867 tilskuere på plads.

- Brøndby er et meget interessant hold, og med den hjælp fra deres fans kan de nok samle flere point i gruppen, de skal bare ikke have flere point mod os, siger Pavel Vrba.

Brøndbys næste kamp er ude mod Lyon, som slog Rangers i Glasgow 2-0 torsdag aften.