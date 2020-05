Spanske premierminister: Liga og forbund bestemmer selv

- Det bliver ligaen og forbundet, som træffer beslutningen. Vi er begyndt at tillade individuel træning for holdsport.

- Lad os håbe, at det (genopstart, red.) sker snart, men vi ser det (sport, red.) nok på tv, før vi ser det på et stadion, frygter jeg, siger premierministeren.

Al fodbold har været suspenderet i Spanien siden 12. marts på grund af coronapandemien, og meldingerne fra politikere og fodboldledere har været spredt i forhold til at genoptage turneringen.

Tidligere i denne uge lød det fra Pedro Sanchez, at spillerne kan træne individuelt fra mandag 4. maj, og at der kan trænes i grupper fra 11. maj, inden helt normal holdtræning kan komme til senere.

Det hele foregår i en gradvis åbning af træningen i faser, som naturligt følger den øvrige udvikling i landet, som har været hårdt ramt af coronavirus.

For en uge siden lød det fra sundhedsminister Salvador Illa, at man ikke skulle forvente, at der bliver spillet i Primera Division før sommer.

Ministeren gik dog ikke i detaljer med sin definition på sommer.

- Det vil være hensynsløst at sige nu, at professionel fodbold kan være tilbage før sommer, lød det fra Salvador Illa ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge premierministeren bliver det altså La Liga og Det Spanske Fodboldforbund (RFEF), der træffer beslutningen.

Parterne har i Spanien ry for ofte at være på kollisionskurs omkring det fodboldpolitiske, men i coronakrisen er de tidligere blevet enige om at sende omkring 75 millioner kroner af tv-indtægterne i fodboldens verden videre til mindre sportsgrene.

Det skete efter et møde mellem La Liga, RFEF og CSD (Consejo Superior de Deportes), som hører under den spanske regering og er det øverste organ for sport i landet.

La Liga-chef Javier Tebas har tidligere nævnt, at der enten kan spilles igen i Primera Division fra 28.-29. maj, fra 6.-7. juni eller fra 28.-29. juni.

Der resterer 11 spillerunder i Primera Division, som Barcelona fører med to point ned til Real Madrid på andenpladsen.

Ifølge Johns Hopkins University havde Spanien lørdag registreret 24.543 dødsfald relateret til coronavirus.