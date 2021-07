Spansk træner: Boldbesiddelse bliver afgørende mod Italien

Det siger han mandag på et pressemøde forud for tirsdagens opgør ifølge nyhedsbureauet AFP.

Spaniens landstræner, Luis Enrique, tror, at holdets semifinale mod Italien ved EM i fodbold kan blive afgjort af, hvilket af de to hold der formår at have bolden mest.

- Vi er det hold, der har haft bolden mest (under EM, red.), men de kan også finde ud af at bruge den og nyder at have bolden. Så det bliver den første kamp i kampen, som vi skal vinde.

- De kan tilpasse sig til ikke at have bolden. Det har de gjort før i turneringen på visse tidspunkter, men de er stærkere og mere komfortable, når de har den, siger Luis Enrique om Italiens landshold.

Han tilføjer om Spaniens taktik til kampen:

- Vores mål er klart. Vi vil have bolden. Vi har brug for den. Hvis vi bliver nødt til at gribe tingene anderledes an, vil vi tilpasse os, men vi foretrækker at have boldbesiddelsen, siger landstræneren.

Spørger man Italiens landstræner, Roberto Mancini, så passer det ham fint, at Spanien planlægger at have bolden mest i semifinalen mellem de to hold.

Det er alligevel, hvad italienerne er vant til, siger han på sit pressemøde før kampen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- I de sidste 20 år har de domineret fodboldverdenen. De har en spillestil, der blev opfundet af dem, og som har bragt dem ekstraordinær succes, og de er stadig gode til at spille sådan.

- Vores spillestil vil være en smule anderledes. Vi er italienere, og vi kan ikke pludselig gøre, som spanierne gør. Så vi vil forsøge at spille vores eget spil, siger Mancini.

Italien og Spanien mødtes senest ved EM i ottendedelsfinalen i 2016. Dengang vandt Italien 2-0.

Semifinalen mellem de to hold spilles tirsdag aften på Wembley i London.

Danmark og England mødes i den anden semifinale.