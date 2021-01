Spansk tennisforbund undskylder efter coronaklage

I torsdags skrev spanierne, at Australian Open skal gøre mere for at gøre indespærringen på hotelværelserne tålelig for spillerne, og at spillerne ikke var informeret godt nok inden ankomsten til Australien.

Klagen blev afsendt, efter at 72 tennisspillere blev isoleret på deres respektive hotelværelser i Melbourne, fordi de enten er smittet med coronavirus eller var ankommet med et fly til Australien, hvor en anden passager viste sig at være smittet.

Men nu er tonen en anden.

- Vi undskylder over for TA (Tennis Australia), hvis vores udtalelse på nogen måde kunne tolkes som kritik af deres arbejdsmetoder. Det kunne ikke være længere fra vores intention, skriver det spanske forbund lørdag ifølge Reuters.

Spaniens Tennisforbund mente ikke, at spillerne Mario Vilella og Carlos Alcaraz var blevet informeret om, at de kunne risikere at havne i isolation, hvis de sad på samme fly som andre, der blev testet positive for coronavirus.

Forbundet mente derfor heller ikke, at Vilella og Alcaraz kunne konkurrere på lige fod med andre deltagere i den forestående grand slam-turnering.

Ifølge det spanske tennisforbund var formålet med torsdagens udtalelse at "anmode Australian Open - med den allerstørste respekt for dennes indsats - om at afsøge mulighederne for, at spanske spillere i isolation i 14 dage kan træne på en sikker måde".

- Hensigten med udtalelsen var velment og sår på ingen måde tvivl om den australske regering eller Australian Opens handlinger, skriver det spanske tennisforbund lørdag.

Alle spillere er i 14 dages karantæne ved ankomsten, men de spillere, som ikke har været med et fly, hvor der var en smittet, må komme ud og træne fem timer om dagen.

Det må de 72 nævnte spillere ikke. Blandt dem er danske Mikael Torpegaard, der er på reservelisten til hovedturneringen.

Australian Open begynder 8. februar.