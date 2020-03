Spansk skovtur sætter Leicester i gang efter sløj periode

Kasper Schmeichel og holdkammeraterne hos Leicester City kunne mandag aften fejre den første ligasejr i halvanden måned.

Efter to uafgjorte og to nederlag i de seneste fire ligakampe så det ud til, at Leicester havde tabt pusten i toppen af Premier League, men hjemme mod Aston Villa blev det til en overbevisende sejr på 4-0.