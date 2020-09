Pione Sisto kan måske ende med at skulle blive i Celta, da han ikke har kunnet nå til enighed med FCM om et skifte. (Arkivfoto)

Spansk medie: Sistos FCM-skifte hænger i en tynd tråd

Transfersagaen om Pione Sisto fortsætter. Nu melder det galiciske medie Atlántico, at Sisto er rejst tilbage til Celta Vigo, fordi han ikke kunne blive enig med FC Midtjylland om vilkårene for en kontrakt.

Ritzau har været i kontakt med FCM, som ifølge pressekoordinator Mads Hviid Jakobsen ikke ønsker at kommentere sagen.

Sagaen tog for alvor fart i sidste uge, da flere medier kunne melde, at Sisto kun var et lægetjek og en underskrift fra at skifte til FC København.

Det lægetjek mødte Sisto dog aldrig op til, da hans tidligere klub FCM i ellevte time var kommet ind i billedet.

FCK smækkede med døren, og det blev regnet for givet, at Sisto så ville skifte til FCM.

De seneste dage har der dog været stilhed i forhold til transfersagaen, men det skyldes altså ifølge Atlántico, at parterne ikke har kunnet nå til enighed.

Dels krævede Sisto angiveligt en frikøbsklausul på fem millioner euro (37,2 millioner kroner) i kontrakten med FCM, som klubben ikke ville imødekomme, og dels var FCM og Celta heller ikke nået i mål om rammerne for en transfer.

Så lige nu står FCK med en lang næse, FCM uden en hjemvendt stjernespiller og Sisto uden udsigt til meget spilletid i Celta.