Spansk læge: Bolde og baner skal desinficeres før ligaopstart

Det mener præsidenten for foreningen af spansk fodbolds klublæger, Rafa Ramos, efter at der søndag var snak om den bedste spanske ligas genåbning efter coronapandemien.

Bolde og baner skal desinficeres ofte, hvis det skal være muligt for spansk fodbold at vende tilbage til at spille kampe.

- Alle materialerne, selv banerne, skal desinficeres før en kamp, i pausen og efter kampen, siger han ifølge Reuters til avisen El Pais.

- Der er mulighed for at blive smittet af en bold, men hvis du bliver ramt af en desinficeret bold på en desinficeret overflade, er det meget svært at blive smittet, siger han.

Spansk fodbold har været suspenderet siden 12. marts, og landet er blandt de hårdest ramte med mere end 23.000 døde som følge af pandemien.

Tidligere har ligaforeningen i Spanien udtrykt ambitioner om, at der enten kan spilles igen fra 28.-29. maj, fra 6.-7. juni eller fra 28.-29. juni.

Søndag sagde Spaniens sundhedsminister, Salvador Illa, dog, at man ikke skal regne med fodbold igen i nærmeste fremtid.

- Det vil være hensynsløst at sige nu, at professionel fodbold kan være tilbage før sommer.

- Vi vil fortsætte med at overvåge udviklingen, og retningslinjerne, vi præsenterer, vil vise, hvordan forskellige aktiviteter kan vende tilbage til normalen, sagde han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge Rafa Ramos er det ikke blot smittefaren, klublægerne er bekymret for i forbindelse med opstarten. De frygter også at se en stigning i antallet af skader, hvis kampprogrammet genoptages for hurtigt.

- Spillerne har haft otte uger uden kampe, indespærret i deres hjem, og det er ikke dem alle, der har store huse, hvor de kan styrketræne, siger han.

Der resterer 11 spillerunder i Primera Division, som Barcelona fører med to point ned til Real Madrid på andenpladsen.

/