Spansk golfstjerne tror på europæisk mirakel ved Ryder Cup

Det siger den spanske verdensetter, Jon Rahm, efter at europæerne lørdag eftermiddag fik en smule oprejsning ved at spille lige op med amerikanerne i fourball.

Europa har ikke opgivet at forsvare Ryder Cup-titlen, selv om holdet står over for en næsten umulig opgave i forhold til at få vendt USA's 11-5-føring på den sidste dag af golfturneringen søndag.

Søndag venter 12 singlekampe med et point på spil i hver. Her skal USA bare bruge 3,5 point for at vinde turneringen, mens Europa derimod skal bruge ni for at forsvare titlen.

- Hvis vi får en god start, ligesom det, der skete i 2012, og tingene begynder at gå vores vej, hvem ved så, hvad der kan ske, siger Jon Rahm med henvisning til, at det for ni år siden lykkedes Europa at få vendt en amerikansk føring på 10-6 og vinde Ryder Cup på sidste dag af turneringen.

Præstationen er også kendt som miraklet på Medinah (en golfbane i USA, red.) og bliver anset for at være et af de største comebacks i Ryder Cups historie.

Med til historien hører dog, at det aldrig nogensinde er lykkedes et hold at vinde turneringen efter at have været bagud med mere end fire point før sidstedagen, men det skræmmer ikke europæerne, siger Jon Rahm.

- Golf er nogle gange et meget kompliceret, ironisk og sarkastisk spil, og nogle gange kan hold være i stand til at udrette store ting, lige som USA har gjort de sidste to dage.

Hos USA advarer holdkaptajn, Steve Stricker, også om, at "intet er slut endnu". Men han er meget glad for den føring, som hans hold har bygget op.

- Det er udtryk for en masse mod og intern styrke. Alle kom ind (til turneringen, red.) klar og forberedte. De (holdet, red.) har puttet en masse tid og energi ind i det her, siger han.

Skal det lykkes for Europa at skabe miraklet, så skal blandt andre den nordirske verdensstjerne Rory McIlroy træde i karakter.

Han er en blandt flere europæiske spillere, der endnu ikke har sat point på tavlen, og han erkender, at det ikke er godt nok.

- Det er skuffende ikke at have bidraget med et point til holdet endnu.

- Forhåbentlig kan vi samle os og give dem (USA, red.) noget at svede over i morgen, siger McIlroy.

Årets Ryder Cup spilles i USA. Arrangørerne forventer, at næsten 40.000 amerikanske fans står klar til at heppe på banen i Wisconsin søndag.