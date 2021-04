Spansk forbund: Ingen EM-tilskuere i Bilbao

Tidligere onsdag lød det fra de lokale myndigheder, at en fjerdedel af stadionet San Mamés kan tages i brug til EM, så omkring 13.000 tilskuere kan være til stede.

Men onsdag aften kom der så en helt modsat melding fra Det Spanske Fodboldforbund (RFEF). Der kan ikke afholdes EM-kampe med tilskuere i den baskiske by, lyder det fra RFEF ifølge Reuters.

Ifølge forbundet er det ikke muligt at nå målene, der muliggør, at tilskuere kan være til stede, inden turneringsstart 11. juni. De indebærer blandt andet et incidenstal på maksimalt 40 coronasmittede per 100.000 indbyggere. Onsdag lå det på 351 i regionen.

- I går (tirsdag, red.) modtog vi kravene fra de baskiske myndigheder, og allerede ved første øjekast kunne man se, at det vil være umuligt for forbundet (RFEF, red.) at acceptere, lyder det i en udtalelse.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har givet de 12 EM-værtslande til og med onsdag til at komme med deres tilskuerplaner. Uefa-præsident Aleksander Ceferin har tidligere sagt, at man ikke ønsker, at EM-kampe skal spilles bag lukkede døre.

Dermed kan Bilbaos EM-medværtskab være i fare. Det samme kan Dublins. Irlands fodboldforbund meddelte tidligere onsdag, at det lige nu ikke er muligt at garantere, at der kan lukkes tilskuere ind på Aviva Stadium til sommerens slutrunde.

Flere af de øvrige EM-værtslande er kommet med mere eller mindre konkrete planer for at lukke tilskuere ind til kampene. I Danmark har kulturminister Joy Mogensen (S) sagt, at der vil kunne være mindst 11.000-12.000 tilskuere til stede i Parken.