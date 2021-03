Real Madrid-angriberen Karim Benzema var skadet i den første af to ottendedelsfinaler mod Atalanta i Champions League. Nu venter returkampen tirsdag aften, og her forventes franskmanden at deltage efter fuld spilletid i de seneste to La Liga-kampe. Benzema har scoret fem mål i de seneste fire ligakampe, han har været med i, og de er alle endt med sejre.

Spansk fodbolds mytiske status slår revner

To Madrid-klubber skal i denne uge forsøge at forsvare den spanske ære i Champions League. Kommentator peger på, at en æra med spansk dominans kan være forbi.

