Spansk fodboldliga melder baneløber til politiet

Det kan komme til at koste en fodboldfan dyrt, at han lørdag aften gik ind på banen under kampen mellem Mallorca og Barcelona i den bedste spanske række.

- La Liga vil indgive en politianmeldelse mod indtrængeren, som gik ind på banen uden tilladelse og dermed brød sundhedsprotokollerne og modsatte sig ordrerne fra det private sikkerhedspersonale, lyder det ifølge AFP fra La Liga.

Der var spillet 52 minutter af kampen på Mallorcas hjemmebane, Son Moix, da en mand entrerede banen iført en argentinsk landsholdstrøje med Lionel Messis navn påtrykt på ryggen.

Han forklarede efterfølgende, at hans mission var at få en selfie med sin helt.

- Jeg har planlagt dette, lige siden jeg blev klar over, at kampen blev afviklet. Jeg ville møde Messi og have et foto med ham, fordi han er mit idol, sagde han efterfølgende til radiostationen Cadena Cope.

Manden er fransk statsborger, men har boet på Mallorca hele sit liv. Han forklarede, at han havde forceret et to meter højt hegn for at komme ind på stadion.

Baneløbere er langt fra en sjældenhed i professionel fodbold, men i øjeblikket bliver der set med mere alvorlige øjne på den slags end normalt.

Det har krævet strenge sikkerhedsforanstaltninger at få gang i den spanske liga efter coronapausen.

Kampene bliver spillet uden tilskuere, og mindre end 300 personer kan få adgang til stadion under kampene i resten af denne sæson.

- La Liga ønsker at udtrykke absolut fordømmelse af denne type adfærd, der bringer andres sundhed og turneringen i fare, lyder det fra den spanske liga.