Barcelona har været ramt af omfattende protester og uroligheder, efter at ni separatistledere fra Catalonien mandag blev idømt fængselsstraffe ved Spaniens Højesteret.

Spansk fodboldforbund udsætter El Clasico efter uro

Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) har på et hasteindkaldt møde torsdag besluttet at udsætte braget mellem Barcelona og Real Madrid.

Det meddeler forbundet på sin hjemmeside fredag.

Kampen skulle være spillet 26. oktober, men på grund af uro i Catalonien har RFEF valgt at udsætte opgøret til en endnu ukendt dato.

Senest mandag formiddag skal klubberne være enige om en ny dato til afviklingen af kampen.

Beslutningen kommer efter omfattende protester og uroligheder i regionen. Ni separatistledere fra Catalonien blev mandag idømt fængselsstraffe ved Spaniens Højesteret, og det har vakt vrede i Catalonien.

Mandag blev der også udstedt en ny arrestordre på den catalanske ekspræsident Carles Puigdemont. Han valgte fredag at overgive sig til myndighederne i Belgien.

Urolighederne fik onsdag La Liga til at foreslå, at kampen mellem Barcelona og Real Madrid - arvefjendeopgøret kaldet El Clasico - skulle flyttes fra Barcelona til Madrid.

Men i stedet for at rykke lokationen skal der altså findes et nyt tidspunkt.

Real Madrid fører den spanske liga med 18 point, mens de forsvarende mestre fra Barcelona er to point efter på andenpladsen.

Lørdag skal Barcelona på besøg hos Eibar, og holdet har valgt at tage bussen for at undgå muligt kaos i lufthavnen El Prat.

Real Madrid er også i aktion lørdag, hvor holdet gæster Mallorca i bestræbelserne på at bevare forspringet til ærkerivalen.

Her kan Zinedine Zidane blive tvunget til at finde alternativer for midtbanespillerne Luka Modric og Toni Kroos, der har døjet med skader.

Holdet fra den spanske hovedstad slog senest Barcelona i den spanske Super Cup i august 2017. Siden har Barcelona vundet fire af de indbyrdes kampe, mens to er endt uafgjort.

Det andet opgør i sæsonen mellem Barcelona og Real Madrid i Primera Division skal efter planen finde sted på Santiago Bernabeu i Madrid 1. marts.